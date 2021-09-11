Число прошедших полную вакцинацию от коронавируса татарстанцев превысило 900 тысяч

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане число прошедших полную вакцинацию от COVID-19, то есть получивших два укола вакцины, достигло 901 058 человек. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Всего на сегодняшний день от коронавируса провакцинировано 1 037 065 человек. Из них 4 040 татарстанцев сделали прививку за последние сутки.

По состоянию на 11 сентября в Татарстане с начала пандемии зарегистрирован 26 009 случаев COVID-19. Выздоровел за это время 22 701 человек, в том числе 41 — за минувшие сутки.

Фото: Максим Платонов (архив)

В России прививку от коронавируса сделали 46,5 млн человек. Такие данные накануне озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Обе дозы вакцины от COVID-19 уже получили 39,8 млн россиян.



Татьяна Демина