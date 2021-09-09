В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли двое мужчин 1947 и 1951 годов рождения и одна женщина 1950 года рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Всего по состоянию на 9 сентября в Татарстане зарегистрировано 704 случая смерти от COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, за весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 25 905 человек. Общее число вылечившихся достигло 22 631.

Татьяна Демина