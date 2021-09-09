Главное о коронавирусе на 9 сентября: штраф бару в Казани за работу после 00.00, в мире ввели 5,5 млрд вакцин
Пункты вакцинации «заморозили»
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 9 сентября в республике зарегистрировали 25 905 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 22 631 человек, в том числе 36 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 698 человек.
- В Казани с четверга, 9 сентября, пункты вакцинации от COVID-19 приостанавливают свою работу. Это связано с похолоданием. Они возобновят свою работу, если потеплеет.
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли одна женщина 1940 года рождения и двое мужчин 1954 и 1979 годов рождения.
- В Казани бар «Паранойя» оштрафовали в связи с тем, что он работал после полуночи. Сумма штрафа составила 30 тыс. руб. При повторном нарушении заведение закроют.
100%-ное поражение легких
За последние сутки в России выявили 18 380 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 639 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 084 284 человек, а выздоровевших — до 6 340 151 человека.
За сутки болезнь унесла жизни 794 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 190 376 человек.
За последние сутки в России проведено более 422 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 129 592 человека.
- Эксперты прогнозируют продолжение роста электронной торговли и после окончания пандемии. 86% опрошенных говорят, что будут делать покупки онлайн и после ее завершения. Покупатели получили положительный опыт использования технологий, преодолев барьер неизвестного и закрепив его в течение полутора лет, превратив в привычку. Руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC России Михаил Магрилов считает, что прежние покупательские привычки не вернутся: слишком долго длились пандемия и ограничения, а привычка формируется гораздо быстрее.
- На территории России зарегистрировали порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19. Это составляет 0,018% от общего числа вакцинированных.
- Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Он дважды вакцинировался от COVID-19. У него нормальное самочувствие, температуры нет, просто насморк.
- Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на следующий год. Власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием последствий пандемии коронавируса, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, снижали административную нагрузку через ограничение числа проверок.
- Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович считает, что мир навряд ли сможет создать универсальное лекарство от коронавируса. Имеет место быть набор разных лекарств и разных методов профилактики, лечения и восстановления.
- В Свердловской области обсуждается введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил источник Ura.ru, который близок к региональной власти. Якобы принудительную вакцинацию объявят после выборов 19 сентября. Но она затронет некоторые категории граждан. Речь идет о бюджетниках. Проработкой данного вопроса занимается замгубернатора Павел Креков.
- Более 25 классов в 19 школах Алтайского края ушли на карантин с начала нового учебного года из-за обнаружения у учеников коронавирусной инфекции. Класс закрывают на карантин при обнаружении коронавируса у одного ученика. Замминистра образования региона Лариса Терновая подчеркнула, что образовательный процесс у «карантинного» класса не останавливается, дети уходят на дистанционное обучение.
- В Удмуртии жителю Сарапула со 100%-ным поражением легких успешно провели процедуру ЭКМО. Пациента выписали, и сейчас он проходит период реабилитации. Мужчина почувствовал недомогание в конце июня 2021 года, на седьмой день болезни легкие были поражены на 40%. Пациента экстренно госпитализировали в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Мужчине становилось хуже, и его перевели в реанимацию. К этому времени у него диагностировали 100%-ное поражение легких. Больного сначала подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Пациент пробыл в медикаментозной коме на аппарате ЭКМО 21 день, его постепенно выводили из этого состояния. Ему удалось полностью восстановиться и вернуться к нормальной жизни.
- Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разрешили круглосуточную работу организациям общественного питания, у которых привито не менее 80% сотрудников. Ранее в ХМАО действовал запрет на работу общепита с 23.00 (21.00 мск) до 6.00 (8.00 мск).
Международный саммит по борьбе с COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 222 568 068 человек, 4 596 463 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (40 456 788). На второй строчке — Индия (33 139 981), на третьей — Бразилия (20 928 008), на четвертой — Россия (6 964 595, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 944 797).
Больше всего смертей зафиксировано в США (652 672). За ними следуют Бразилия (584 421), Индия (441 749), Мексика (265 420), Перу (198 595) и Россия (186 224).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на сегодняшний день в мире ввели уже 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19. Он вновь обратил внимание, на неравномерность распределения вакцин. По словам главы ВОЗ, 80% всех введенных в мире доз вакцин приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов населения. Гебрейесус напомнил, что организация нацелена на вакцинацию к концу сентября 10% населения планеты.
- Вакцины защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции, но не предупреждают заражение, поэтому масочный режим необходимо сохранить, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
- В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго. Вопрос на данный момент заключается в том, как скоро может быть отменена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Она может быть отменена, если власти смогут сдерживать распространение инфекции на низком уровне.
- Президент США Джо Байден намерен предложить провести международный саммит по борьбе с COVID-19. Как ожидается, саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений. Вашингтон намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от COVID-19 развивающимся странам, способов улучшения производства вакцин, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся странам, а также возможности международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием.
- Некоторые люди после перенесенного коронавируса обладают «сверхчеловеческой» способностью бороться с COVID-19, заявили американские вирусологи. Исследователи в США назвали это свойство «сверхчеловеческим», или «гибридным» иммунитетом. По их словам, в таком случае иммунная система запоминает вирус и даже предсказывает, как он может мутировать. «Железный» иммунитет к коронавирусу нашли у излечившихся от COVID-19, прошедших вакцинацию двумя компонентами препаратов Pfizer или Moderna.
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