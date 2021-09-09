Главное о коронавирусе на 9 сентября: штраф бару в Казани за работу после 00.00, в мире ввели 5,5 млрд вакцин

Фото: Максим Платонов

Пункты вакцинации «заморозили»

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 9 сентября в республике зарегистрировали 25 905 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 22 631 человек, в том числе 36 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 698 человек.

В Казани с четверга, 9 сентября, пункты вакцинации от COVID-19 приостанавливают свою работу. Это связано с похолоданием. Они возобновят свою работу, если потеплеет.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли одна женщина 1940 года рождения и двое мужчин 1954 и 1979 годов рождения.

В Казани бар «Паранойя» оштрафовали в связи с тем, что он работал после полуночи. Сумма штрафа составила 30 тыс. руб. При повторном нарушении заведение закроют.

Фото instagram.com/paranoia.kzn

100%-ное поражение легких



За последние сутки в России выявили 18 380 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 639 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 084 284 человек, а выздоровевших — до 6 340 151 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 794 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 190 376 человек.



За последние сутки в России проведено более 422 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 129 592 человека.



Эксперты прогнозируют продолжение роста электронной торговли и после окончания пандемии. 86% опрошенных говорят, что будут делать покупки онлайн и после ее завершения. Покупатели получили положительный опыт использования технологий, преодолев барьер неизвестного и закрепив его в течение полутора лет, превратив в привычку. Руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC России Михаил Магрилов считает, что прежние покупательские привычки не вернутся: слишком долго длились пандемия и ограничения, а привычка формируется гораздо быстрее.

На территории России зарегистрировали порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19. Это составляет 0,018% от общего числа вакцинированных.



Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Он дважды вакцинировался от COVID-19. У него нормальное самочувствие, температуры нет, просто насморк.

Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на следующий год. Власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием последствий пандемии коронавируса, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, снижали административную нагрузку через ограничение числа проверок.



Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович считает, что мир навряд ли сможет создать универсальное лекарство от коронавируса. Имеет место быть набор разных лекарств и разных методов профилактики, лечения и восстановления.

Фото: kremlin.ru

В Свердловской области обсуждается введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил источник Ura.ru, который близок к региональной власти. Якобы принудительную вакцинацию объявят после выборов 19 сентября. Но она затронет некоторые категории граждан. Речь идет о бюджетниках. Проработкой данного вопроса занимается замгубернатора Павел Креков.

Более 25 классов в 19 школах Алтайского края ушли на карантин с начала нового учебного года из-за обнаружения у учеников коронавирусной инфекции. Класс закрывают на карантин при обнаружении коронавируса у одного ученика. Замминистра образования региона Лариса Терновая подчеркнула, что образовательный процесс у «карантинного» класса не останавливается, дети уходят на дистанционное обучение.

В Удмуртии жителю Сарапула со 100%-ным поражением легких успешно провели процедуру ЭКМО. Пациента выписали, и сейчас он проходит период реабилитации. Мужчина почувствовал недомогание в конце июня 2021 года, на седьмой день болезни легкие были поражены на 40%. Пациента экстренно госпитализировали в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Мужчине становилось хуже, и его перевели в реанимацию. К этому времени у него диагностировали 100%-ное поражение легких. Больного сначала подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Пациент пробыл в медикаментозной коме на аппарате ЭКМО 21 день, его постепенно выводили из этого состояния. Ему удалось полностью восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Фото admmegion.ru

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разрешили круглосуточную работу организациям общественного питания, у которых привито не менее 80% сотрудников. Ранее в ХМАО действовал запрет на работу общепита с 23.00 (21.00 мск) до 6.00 (8.00 мск).

Международный саммит по борьбе с COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 222 568 068 человек, 4 596 463 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (40 456 788). На второй строчке — Индия (33 139 981), на третьей — Бразилия (20 928 008), на четвертой — Россия (6 964 595, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 944 797).



Больше всего смертей зафиксировано в США (652 672). За ними следуют Бразилия (584 421), Индия (441 749), Мексика (265 420), Перу (198 595) и Россия (186 224).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на сегодняшний день в мире ввели уже 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19. Он вновь обратил внимание, на неравномерность распределения вакцин. По словам главы ВОЗ, 80% всех введенных в мире доз вакцин приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов населения. Гебрейесус напомнил, что организация нацелена на вакцинацию к концу сентября 10% населения планеты.

Фото who.int

Вакцины защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции, но не предупреждают заражение, поэтому масочный режим необходимо сохранить, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго. Вопрос на данный момент заключается в том, как скоро может быть отменена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Она может быть отменена, если власти смогут сдерживать распространение инфекции на низком уровне.

Президент США Джо Байден намерен предложить провести международный саммит по борьбе с COVID-19. Как ожидается, саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений. Вашингтон намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от COVID-19 развивающимся странам, способов улучшения производства вакцин, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся странам, а также возможности международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием.

Фото facebook.com/POTUS

Некоторые люди после перенесенного коронавируса обладают «сверхчеловеческой» способностью бороться с COVID-19, заявили американские вирусологи. Исследователи в США назвали это свойство «сверхчеловеческим», или «гибридным» иммунитетом. По их словам, в таком случае иммунная система запоминает вирус и даже предсказывает, как он может мутировать. «Железный» иммунитет к коронавирусу нашли у излечившихся от COVID-19, прошедших вакцинацию двумя компонентами препаратов Pfizer или Moderna.



Маргарита Головатенко