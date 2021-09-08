Эксперты прогнозируют продолжение роста электронной торговли и после окончания пандемии

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты прогнозируют продолжение роста электронной торговли и после окончания пандемии. 86% опрошенных говорят, что будут делать покупки онлайн и после ее завершения.



Руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC России Михаил Магрилов на конференции «Экспорт российской продукции АПК через электронные каналы продаж» заявил, что рост электронной торговли продолжится и после окончания пандемии:

— Покупатели получили положительный опыт использования технологий, преодолев барьер неизвестного и закрепив его в течение полутора лет, превратив в привычку. Есть много вопросов по поводу того, а не вернется ли все назад. В контексте данной темы и любых других, которые претерпели сильные изменения в связи с ковидом — положительные с точки зрения экономики — нет, не вернется, — считает Магрилов. — Слишком долго длились пандемия и ограничения, а привычка формируется гораздо быстрее. Большинство людей, в том числе и возрастных, успели и сумели войти в эту зону непривычного и неизвестного, и понять, насколько это удобно и комфортно. 86% респондентов в мире ответили, что и дальше, после снятия ограничений, продолжат покупать онлайн.

Фото: Максим Платонов (архив)

Он также рассказал о том, как, по мнению экономистов, со временем изменится облик покупателя:

-Профиль потребителя будущего — это интроверт, не желающий общаться для совершения рутинных покупок. В идеале он хочет делать их у себя дома в тот момент, когда об этом подумает. Experience-шопинг (то есть такой, который сопровождается каким-то опытом), продолжит совершаться очно и через пять, и через 10 лет. А при рутинных покупках мы увидим продолжение тренда.

Отметим, 90% представителей российского бизнеса уверены, что к концу 2021 года объем продаж будет сопоставим с прошлогодним. По данным организаторов онлайн-конференции AERO и издания РБК, которая прошла 8 сентября, пандемия повлияла на 22% российского бизнеса, решившего (или, скорее, не решившего) открыть свое дело.

