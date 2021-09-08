Глава Бурятии заразился коронавирусом, несмотря на две прививки
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.
Глава региона дважды вакцинировался от COVID-19. У него нормальное самочувствие, температуры нет, просто насморк.
— Тестируюсь постоянно, последний раз тестировался 2 сентября на Восточном экономическом форуме. За шесть прошедших дней, видимо, где-то подхватил, — рассказал он подписчикам.
Вчера стало известно о том, что известный телеведущий Дмитрий Киселев заразился коронавирусом. По данным telegram-каналов, он находится в состоянии средней тяжести. По словам самого телеведущего, температура у него поднялась до 38 градусов.
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