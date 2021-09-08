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Глава Бурятии заразился коронавирусом, несмотря на две прививки

14:28, 08.09.2021
Глава Бурятии заразился коронавирусом, несмотря на две прививки
Фото: kremlin.ru

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

Глава региона дважды вакцинировался от COVID-19. У него нормальное самочувствие, температуры нет, просто насморк.

— Тестируюсь постоянно, последний раз тестировался 2 сентября на Восточном экономическом форуме. За шесть прошедших дней, видимо, где-то подхватил, — рассказал он подписчикам.

Вчера стало известно о том, что известный телеведущий Дмитрий Киселев заразился коронавирусом. По данным telegram-каналов, он находится в состоянии средней тяжести. По словам самого телеведущего, температура у него поднялась до 38 градусов.

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