В России продлят мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год

Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на следующий год. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием последствий пандемии коронавируса, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, снижали административную нагрузку через ограничение числа проверок, передает ТАСС его слова.

Постановление о продлении моратория готовится. Ожидается, что оно затронет порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса.