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ВОЗ: в мире ввели уже 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19

20:36, 08.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: в мире ввели уже 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в мире ввели уже 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19. Такие данные озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он вновь обратил внимание, на неравномерность распределения вакцин. По словам главы ВОЗ, 80% всех введенных в мире доз вакцин приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов населения.

Гебрейесус напомнил, что организация нацелена на вакцинацию к концу сентября 10% населения планеты. К концу года от коронавируса должны привить уже 40%, а к середине 2022 года — 70% человек, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне в ВОЗ сообщили, что мир достиг плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в разных регионах не одинакова. В целом ситуация вызывает обеспокоенность, подытожила эксперт организации Мария ван Керкхове.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина

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