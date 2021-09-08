ВОЗ: в мире ввели уже 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19
На сегодняшний день в мире ввели уже 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19. Такие данные озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он вновь обратил внимание, на неравномерность распределения вакцин. По словам главы ВОЗ, 80% всех введенных в мире доз вакцин приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов населения.
Гебрейесус напомнил, что организация нацелена на вакцинацию к концу сентября 10% населения планеты. К концу года от коронавируса должны привить уже 40%, а к середине 2022 года — 70% человек, пишет ТАСС.
Накануне в ВОЗ сообщили, что мир достиг плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в разных регионах не одинакова. В целом ситуация вызывает обеспокоенность, подытожила эксперт организации Мария ван Керкхове.
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