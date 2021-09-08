В Казани из-за похолодания приостанавливают работу пункты вакцинации от COVID-19 возле метро

В Казани с четверга, 9 сентября, пункты вакцинации от COVID-19 приостанавливают свою работу. Это связано с похолоданием.

Они возобновят свою работу, если потеплеет, сообщается в telegram-канале мэрии столицы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле в Казани открыли пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре на улице Московской. В конце июня в столице Татарстана уменьшили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса у станций метро. Их оставили только возле станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Площадь Тукая» и «Дубравная». Ранее прививку можно было сделать у девяти станции: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Татьяна Леухина