В Татарстане количество умерших от COVID-19 превысило 700
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли одна женщина 1940 года рождения и двое мужчин 1954 и 1979 годов рождения.
Таким образом, по состоянию на 8 сентября в Татарстане зарегистрирован 701 случай смерти от COVID-19.
Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве РТ.
По последним данным, за весь период пандемии в республике зарегистрировано 25 856 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 22 595 татарстанцев.
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