В Татарстане количество умерших от COVID-19 превысило 700

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли одна женщина 1940 года рождения и двое мужчин 1954 и 1979 годов рождения.

Таким образом, по состоянию на 8 сентября в Татарстане зарегистрирован 701 случай смерти от COVID-19.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве РТ.



Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, за весь период пандемии в республике зарегистрировано 25 856 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 22 595 татарстанцев.



Татьяна Демина