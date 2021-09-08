В России зарегистрировали порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

На территории России зарегистрировали порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19. Это составляет 0,018% от общего числа вакцинированных, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

— Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 7 сентября, в Татарстане вакцинировано от COVID-19 1 019 953 человека, 877 541 татарстанец получил оба компонента препарата.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что в стране частота госпитализации после вакцинации российским «Спутником V» составила 0,66 случая на 100 тыс. привившихся.



Нежелательные реакции организма, предположительно связанные с вакцинацией, зарегистрировали в 41 545 случаях. Чаще всего вакцинированные «Спутником V» жаловались на головную и мышечную боль, повышенную температуру и боль в месте укола.

Татьяна Леухина