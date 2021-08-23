Плющев: «Меня настораживает упрощение стиля игры «Ак Барса»

Бывший тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев высказался о перспективах «барсов» в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он не считает команду Дмитрия Квартальнова главным фаворитом чемпионата.



— В отношении «Ак Барса» меня настораживает упрощение стиля игры, которое не позволяет ведущим игрокам реализовать все свои качества. Отсюда и текучка кадров — в Казани, несмотря на великолепную инфраструктуру, сильные хоккеисты не задерживаются. Кстати, это же касается «Авангарда» с ЦСКА, у которых тоже кадровые потрясения. Удивительно.

— Народ бежит из-за жесткой системы Дмитрия Квартальнова?

— В этом пусть разбираются хоккейные власти Казани. На их месте я бы задумался, почему в клубе не остаются даже лучшие воспитанники — например, защитник Яруллин или вратарь Гарипов. Наверное, что-то внутри, в консерватории, — считает Плющев.

Напомним, накануне «Ак Барс» стал обладателем Кубка чемпионов, обыграв в финале петербургский СКА (3:0). На предсезонном турнире в Казани участвовали четыре победителя Кубка Гагарина прежних лет, в том числе уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что казанцы вели переговоры с челябинским «Трактором» по поводу обратного обмена защитника Альберта Яруллина. Воспитанник «барсов» покинул команду в мае, не договорившись с клубом о новом контракте. В «Тракторе» Яруллин будет выступать с еще одним татарстанцем вратарем Эмилем Гариповым.

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