«Ак Барс» пытался вернуть Яруллина из «Трактора»

«Ак Барс» пытался вернуть в команду защитника Альберта Яруллина из «Трактора», но не смог договориться с челябинским клубом. Об этом сообщил генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин.

Представители «барсов» обратились к «Трактору» по возможному обратному обмену хоккеиста. Челябинский клуб не исключил вероятности такой сделки, но попросил вместо Яруллина сразу двоих игроков — защитников Никиту Лямкина и Дмитрия Юдина. После этого «Ак Барс» прекратил переговоры.

Напомним, после шести непрерывных сезонов за казанскую команду Яруллин перешел в «Трактор», где будет выступать в одной команде с еще одним воспитанником «Ак Барса» Эмилем Гариповым.

По некоторым данным, хоккеист хотел получить от клуба длительный контракт, но в руководстве «барсов» отказались делать игроку такой контракт. Чуть позже в «Ак Барсе» сменился генеральный менеджер.