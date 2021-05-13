Альберт Яруллин из «Ак Барса» подписал трехлетний контракт с «Трактором»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин стал игроком «Трактора», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Ведущий хоккеист казанцев подписал трехлетний контракт с уральской командой.

«Альберт Яруллин был лучшим свободным агентом на рынке среди защитников и первым номером в списке игроков обороны, которыми мы хотели усилиться. Мы рады, что удалось договориться с Альбертом. Он станет частью нашей команды на долгие годы вперед», — прокомментировал переход Яруллина гендиректор «Трактора» Иван Савин.

Болельщики казанского клуба остались крайне недовольны потерей ведущего игрока команды и собственного воспитанника, который был ведущим игроком «Ак Барса» в последние годы. Фанаты казанцев завалили соцсети «барсов» гневными комментариями:

«Требую пояснительную группу, что происходит?», «это настоящий позор», «Рафик Якубов — дилетант и пакостник» — подобными сообщениями заполнили пользователи посты в соцсетях клуба.