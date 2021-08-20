Главное к утру: в Казани эвакуировали самокаты, новое приложение от Facebook
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 20 августа:
- Снятие с радикального движения «Талибан»* статуса запрещенной в России организации будет зависеть от их конкретных действий, шагов и политики. Этот вопрос решается исходя из практики, а не из теории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- В Казани вечером рядом с мостом «Миллениум» эвакуировали электросамокаты, сообщили «Реальному времени» очевидцы. Их вывезли с улицы Подлужной. Вчера днем более 100 единиц транспорта эвакуировали с Кремлевской набережной в рамках рейда ГИБДД.
- Советником генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина стал экс-глава Управления ФСБ по РТ Набережных Челнов Сирень Галиакберов. Он возглавлял городскую службу ФСБ с апреля 2006 года. О том, что Галиакберов уходит в отставку, стало известно в июне этого года.
- В Казани представят выставку художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Экспозиция «Творчество ради жизни» откроется в Казанском кремле в Национальной художественной галерее «Хазине».
- Руководители общеобразовательных организаций Татарстана, в которых работают сотрудники, победившие в конкурсе на присуждение премии лучшим учителям за достижения педагогической деятельности в 2020 году, получат по 30 тыс. рублей. Единовременную выплату учредило правительство республики. Порядок ее предоставления в течение 60 дней должно разработать и утвердить Министерство образования и науки Татарстана.
- В Набережночелнинском поселке ГЭС в реке Мелекеске утонул 14-летний подросток. По факту гибели мальчика начала проверку прокуратура. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Набережных Челнов Айдар Салимуллин. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Напомним, 17 августа в Челнах в районе поселка Элеваторная Гора в Каме утонул 14-летний подросток. После этого прокуратура начала проверку. Позже в надзорном ведомстве сообщили, что по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование взяли на особый контроль в прокуратуре.
- Пользователи Facebook получили возможность встречаться в виртуальном пространстве. Компания презентовала бета-версию приложения Horizon Workrooms. С его помощью пользователи могут организовать рабочее пространство, подобное используемому ими дома. Благодаря этому они имеют возможность создавать заметки и открывать приложения на рабочем компьютере, не выходя из виртуальной комнаты. Присоединиться к встрече с коллегами можно с помощью персонажа в приложении или через виртуальную комнату с помощью видеозвонка.
- В селе Усады Лаишевского района РТ открылся многопрофильный лицей на 500 учеников. На его строительство из республиканского бюджета направили 540 млн рублей. На территории нового лицея имеются стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, универсальная площадка для занятий баскетболом и волейболом.
- С начала 2021 года в Татарстане на пожарах погибли уже 116 человек. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. По состоянию на 19 августа 2021 года в Татарстане был зарегистрирован 4 361 пожар.
- УНИКС объявил о переходе в команду итальянского разыгрывающего Марко Списсу. Контракт с 26-летним баскетболистом подписан сроком на один сезон с опцией игрока на продление еще на год. Он станет первым итальянским игроком в истории казанского клуба.
*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым