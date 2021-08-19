Директорам школ Татарстана, где работают лучшие учителя 2020 года, выплатят 30 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководители общеобразовательных организаций Татарстана, в которых работают сотрудники, победившие в конкурсе на присуждение премии лучшим учителям за достижения педагогической деятельности в 2020 году, получат по 30 тыс. рублей. Единовременную выплату учредило правительство республики.

Порядок ее предоставления в течение 60 дней должно разработать и утвердить Министерство образования и науки Татарстана. Средства на выплаты директорам школ выделят из республиканского бюджета.

Деньги перечислят в 2021 году, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе власти Татарстана учредили пять новых грантов в сфере образования: «Лучший билингвальный детский сад», «Поддержка учителей родного (татарского) языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе и (или) Международной олимпиады по татарскому языку и литературе», «Наш лучший методист», «Лучший педагог общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья» и «Поддержка педагогических работников, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников».



Татьяна Демина