В Казани рядом с «Миллениумом» эвакуировали электросамокаты

Фото: Ольга Плешкова

В Казани рядом с мостом «Миллениум» эвакуировали электросамокаты. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Электросамокаты вывезли с улицы Подлужной. Сегодня днем более 100 единиц транспорта эвакуировали с Кремлевской набережной в рамках рейда ГИБДД.

Фото: Ольга Плешкова

Сотрудники Госавтоинспекции выявляют в Казани нарушения правил парковки электросамокатов. В случае нарушений транспорт эвакуируют на спецстоянки.

Фото: Ольга Плешкова

В мэрии города заявили, что рейды проводят, так как электросамокаты продолжают парковаться не на утвержденных местах, несмотря на то, что в Казани определены места для парковок.

Фото: Ольга Плешкова

В начале июля в столице Татарстана ГИБДД проводило аналогичный рейд. В результате изъяли 26 электросамокатов, оставленных в местах, не предназначенных для их парковки.



Напомним, постановлением исполкома Казани с 16 июня утверждены принципы и требования размещения парковок электросамокатов на территории города, 17 июня подписано соглашение о взаимодействии сторон: между комитетом по транспорту Казани и компаниями, оказывающими услуги по прокату электросамокатов в городе.



Татьяна Демина