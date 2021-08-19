В Челнах прокуратура начала проверку после гибели 14-летнего подростка в реке Мелекеска

В Набережночелнинском поселке ГЭС в реке Мелекеска утонул 14-летний подросток. По факту гибели мальчика начала проверку прокуратура.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Набережных Челнов Айдар Салимуллин. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

По итогам проверочных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Напомним, 17 августа в Челнах в районе поселка Элеваторная Гора в Каме утонул 14-летний подросток. После этого прокуратура начала проверку. Позже в надзорном ведомстве сообщили, что по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование взяли на особый контроль в прокуратуре.



Татьяна Демина