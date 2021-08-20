В Казанском кремле представят выставку художественных работ Шойгу

В Казани представят выставку художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Экспозиция «Творчество ради жизни» откроется в Казанском кремле в Национальной художественной галерее «Хазине».

На выставке можно будет увидеть 81 картину и 17 декоративных изделий из дерева (вазы, шкатулки и скульптуры). Часть экспонатов планируется продать на аукционе, а вырученные средства направить на благотворительность.

Выставка открывается в субботу, 21 августа. Увидеть работы российского министра обороны в Казани можно будет до 12 сентября. Вход на выставку свободный, сообщается в instagram-аккаунте галереи «Хазине».

В марте в Сибири Шойгу провел для президента России Владимира Путина экскурсию по своей мастерской, где обрабатываются сухие деревья. Тогда они вместе отдыхали в тайге.



В мае картины и работы из дерева министра обороны продали на благотворительном аукционе в Русском географическом обществе за 40 млн рублей. Деньги направили в Фонд Константина Хабенского.

Татьяна Демина