В Татарстане количество погибших на пожарах выросло на 40%

Фото: Олег Тихонов (архив)

С начала 2021 года в Татарстане на пожарах погибли уже 116 человек. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

По состоянию на 19 августа 2021 года в Татарстане зарегистрирован 4 361 пожар, сообщает пресс-служба президента РТ. Ситуация с пожарами и гибелью людей на них остается напряженной, отметил Хабибуллин.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Также сообщается, что в Татарстане в 2021 году количество термических точек увеличилось в 1,7 раза. В республике их выявили уже 992, в то время как в прошлом году их было 587.



С начала весенне-летнего пожароопасного периода в Татарстане зарегистрировали 1 632 пожара, связанных с горением сухой травы, мусора, твердых бытовых отходов на открытых территориях общей площадью более 65 гектаров. Этот показатель на 14% больше прошлогоднего.

Татьяна Демина