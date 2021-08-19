Захарова рассказала, снимут ли с «Талибана»* статус запрещенной в России организации

Снятие с радикального движения «Талибан»* статуса запрещенной в России организации будет зависеть от их конкретных действий, шагов и политики. Этот вопрос решается исходя из практики, а не из теории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Талибы* называют конкретные факторы, конкретные действующие лица, конкретные политические силы, с которыми они внутри Афганистана готовы разговаривать и договариваться, — обратила внимание она. По ее словам, российский МИД формируют свою позицию в отношении движения на основе этих факторов.

Захарова отметила, что талибы* ранее уже заявляли, что прекратят экстремистскую деятельность. «Но реальность такова, какая она есть на сегодняшний день», — заявила она в в эфире радио «Комсомольская правда».

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти страны намерены судить «Талибан»*, пришедший к власти в Афганистане, по его действиям. «Мы не не доверяем или доверяем», — обратил он внимание.

Напомним, 15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

Западные страны после смены власти начали оперативно эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. Страну массово покидают и ее жители. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

Новые власти Афганистана уверяют, что не планирует преследовать сторонников прежнего правительства страны. Они стараются не допустить гражданской войны в государстве. Все вопросы и проблемы талибы* намерены решать с помощью диалога.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Демина