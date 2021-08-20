Пользователи Facebook получили возможность встречаться в виртуальном пространстве
Пользователи Facebook получили возможность встречаться в виртуальном пространстве. Компания презентовала бета-версию приложения Horizon Workrooms.
С его помощью пользователи могут организовать рабочее пространство, подобное используемому ими дома. Благодаря этому они имеют возможность создавать заметки и открывать приложения на рабочем компьютере, не выходя из виртуальной комнаты.
Присоединиться к встрече с коллегами можно с помощью персонажа в приложении или войдя в виртуальную комнату с помощью видеозвонка. В созданном пространстве пользователи могут писать на доске и общаться в режиме реального времени.
Скачать Horizon Workrooms можно бесплатно в игровой системе виртуальной реальности Oculus Quest 2 в странах, где поддерживается гарнитура Quest 2. Россия в число таковых не входит, пишет ТАСС.
Накануне Таганский районный суд Москвы признал законным наложение штрафа на Facebook в размере 17 млн рублей по четырем протоколам за то, что компания не удалила запрещенную в России информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).
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