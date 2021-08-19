УНИКС подписал первого итальянского игрока в истории клуба — Марко Списсу

УНИКС объявил о переходе в команду итальянского разыгрывающего Марко Списсу.

Контракт с 26-летним баскетболистом подписан сроком на один сезон с опцией игрока на продление еще на год. Он станет первым итальянским игроком в истории казанского клуба. До этого в УНИКСе не выступали представители Италии.

Списсу нынешним летом выступал на Олимпийских играх в составе сборной своей страны. По возвращении из Токио баскетболист подписал контракт с испанской «Уникахой», но чуть позже клуб расторг соглашение из-за возникших проблем при прохождении игроком медицинского осмотра.

В прошлом сезоне Списсу играл в «Динамо Сассари», набирая в среднем 11,6 очка, 6,9 передачи и 3,9 подбора в баскетбольной Лиге чемпионов.

Напомним, ранее УНИКС объявил об уходе из команды Нейта Уолтерса.