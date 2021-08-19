Главное к утру: состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, задолженность по зарплате в РТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 19 августа:
- Летом 2021 года медики зафиксировали значительный рост количества травм, полученных при падении с электросамокатов. Среди наиболее тяжелых — переломы проксимального отдела бедра, позвоночника и черепно-мозговые травмы, сообщил главный травматолог Минздрава РТ, руководитель ГКБ №16 Владимир Беляков.
- Минсельхозпрод Татарстана планирует провести в 2021 году мероприятия на общую сумму 24 млн 870 тыс. рублей. Среди них — республиканский 43-й конкурс операторов искусственного осеменения крупного рогатого скота, одна сельскохозяйственная ярмарка, мероприятия, связанных с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, мероприятие на 50 участников продолжительностью один день.
- Размер пенсии может сократиться в нескольких случаях. Например, при переезде меняется региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат. Такое может случиться, если человек уехал из северных регионов, рассказал доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.
- В Татарстане суммарная задолженность по зарплате на 1 августа 2021 года составила 48,6 млн рублей. Она стала самой высокой в Приволжском федеральном округе.
- Двое школьников, пострадавших утром 11 мая при стрельбе в казанской гимназии №175, продолжают лечение в Москве. Они находятся НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. С медучреждением у Следственного комитета России заключено соглашение о взаимодействии в вопросах оказания помощи детям, пострадавшим от преступлений.
- Олимпийская чемпионка из Казани Марта Мартьянова вышла замуж. Избранником казанской чемпионки-рапиристки стал тренер Евгений Ломтев.
- Сегодняшний момент истории человечества характеризуется крайней уязвимостью, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Это связано с пандемией коронавируса, климатическим кризисом, стихийными бедствиями и различными конфликтами в мире.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна открыта для всех видов сотрудничества с талибами*, которые пришли к власти в Афганистане. Этот шаг, по словам главы государства, необходим ради сохранения мира для афганского народа и обеспечения благополучия турецких граждан, живущих в Афганистане, и для защиты интересов его государства.
- Министерство юстиции РФ внесло общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»** в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. На сайте ведомства указывается, что его финансировала гражданка Армении. На сайте «Голоса» указано, что движение обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, участвует в совершенствовании избирательной системы и проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.
*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.
**Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.Общество Татарстан
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