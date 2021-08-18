Эрдоган сообщил, что Турция открыта для сотрудничества с талибами*

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна открыта для всех видов сотрудничества с талибами*, которые пришли к власти в Афганистане. Об этом пишет ТАСС.

Власти Турции готовы сотрудничать с талибами* ради сохранения мира для афганского народа и обеспечения благополучия турецких граждан, живущих в Афганистане. Этот шаг, по словам Эрдогана, необходим и для защиты интересов его государства.

Напомним, талибы* взяли Кабул 15 августа. После этого президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и на самолете покинул страну. Сейчас он находится в ОАЭ. Однако Гани пообещал в ближайшем будущем вернуться в Афганистан.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Демина