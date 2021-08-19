Татарстанский юрист рассказал, в каких случаях размер пенсии может уменьшиться

Размер пенсии может сократиться в нескольких случаях. Например, при переезде меняется региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат. Такое может случиться, если человек уехал из северных регионов, рассказал доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

Также если раньше пенсионер получал доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. Это касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности.

Выплатить маленькую пенсию могут, если у человека есть неоплаченный штраф. В таких случаях сотрудники ФССП будут списывать задолженность из пенсии, пока долг не будет полностью погашен, пишут «Известия».

Недавно у мошенников появилась новая схема обмана: они стали звонить пенсионерам от имени ПФР с предупреждением о сокращении пенсии в том случае, если человек не погасит некую задолженность по специальному счету. На самом деле он переводит деньги мошенникам.

Пенсии работающих пенсионеров в Татарстане повысились с 1 августа. Перерасчет коснулся 256 тысяч жителей республики.

В мае жители Татарстана назвали размер идеальной пенсии. 32% опрошенных считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет 30 тысяч рублей в месяц.

Татьяна Леухина