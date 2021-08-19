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Минсельхозпрод Татарстана проведет праздник, конкурс и другие мероприятия почти за 24,9 млн рублей

00:33, 19.08.2021
Минсельхозпрод Татарстана проведет праздник, конкурс и другие мероприятия почти за 24,9 млн рублей
Фото: Олег Тихонов (архив)

Минсельхозпрод Татарстана планирует провести в 2021 году мероприятия на общую сумму 24 млн 870 тыс. рублей. Тендер на оказание услуг по их организации размещен на портале гозакупок.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 9 сентября. Средства на проведение мероприятий выделены из бюджета Татарстана.

Исполнителю необходимо организовать и провести следующие мероприятия для Минсельхозпрода РТ:

  • Республиканский 43-й конкурс операторов искусственного осеменения крупного рогатого скота (III квартал).
  • Одну сельскохозяйственную ярмарку (III квартал).
  • Мероприятия, связанных с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (IV квартал).
  • Одно мероприятие на 50 участников продолжительностью один день (IV квартал);
  • Шесть семинаров-совещаний (второе полугодие).
  • Стратегические сессии-совещания (второе полугодие).

В столице Татарстана на организацию и проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» направят почти 3,5 млн рублей. Подать заявку на участие в тендере можно до 20 августа.

Татьяна Демина
ОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан
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