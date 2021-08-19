Минсельхозпрод Татарстана проведет праздник, конкурс и другие мероприятия почти за 24,9 млн рублей
Минсельхозпрод Татарстана планирует провести в 2021 году мероприятия на общую сумму 24 млн 870 тыс. рублей. Тендер на оказание услуг по их организации размещен на портале гозакупок.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 9 сентября. Средства на проведение мероприятий выделены из бюджета Татарстана.
Исполнителю необходимо организовать и провести следующие мероприятия для Минсельхозпрода РТ:
- Республиканский 43-й конкурс операторов искусственного осеменения крупного рогатого скота (III квартал).
- Одну сельскохозяйственную ярмарку (III квартал).
- Мероприятия, связанных с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (IV квартал).
- Одно мероприятие на 50 участников продолжительностью один день (IV квартал);
- Шесть семинаров-совещаний (второе полугодие).
- Стратегические сессии-совещания (второе полугодие).
В столице Татарстана на организацию и проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» направят почти 3,5 млн рублей. Подать заявку на участие в тендере можно до 20 августа.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым