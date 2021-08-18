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Минюст РФ внес движение «Голос»* в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

20:53, 18.08.2021
Минюст РФ внес движение «Голос»* в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции РФ внесло общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»* в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. На сайте ведомства указывается, что его финансировала гражданка Армении.

На сайте «Голоса» указано, что движение обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, участвует в совершенствовании избирательной системы и проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.

Реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента создан в этом году. «Голос» стал первой включенной в него организацией, пишет ТАСС.

В июле в Минюсте сообщили, что американскую НПО Project Media, Inc. («Проект медиа») внесли в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

*Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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