Минюст РФ внес движение «Голос»* в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»* в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. На сайте ведомства указывается, что его финансировала гражданка Армении.

На сайте «Голоса» указано, что движение обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, участвует в совершенствовании избирательной системы и проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.



Реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента создан в этом году. «Голос» стал первой включенной в него организацией, пишет ТАСС.



В июле в Минюсте сообщили, что американскую НПО Project Media, Inc. («Проект медиа») внесли в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.



*Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.

Татьяна Демина