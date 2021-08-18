Двое детей, пострадавших 11 мая при стрельбе в казанской гимназии, продолжают лечение в Москве

Фото: Максим Платонов (архив)

Двое школьников, пострадавших утром 11 мая при стрельбе в казанской гимназии №175, продолжают лечение в Москве. Они находятся НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

С медучреждением у Следственного комитета России заключено соглашение о взаимодействии в вопросах оказания помощи детям, пострадавшим от преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: sledcom.ru

В ходе онлайн-встречи с главой СКР Александром Бастрыкиным, родители пострадавших детей поблагодарили его за содействие в организации лечения школьников в НИИ Рошаля, отметив, что врачи медучреждения оказывают квалифицированную помощь.

Напомним, утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате семь школьников и два учителя погибли. Десятки детей получили ранения, некоторых из них экстренно доставили на лечение в Москву. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина