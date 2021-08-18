Олимпийская чемпионка из Казани Марта Мартьянова вышла замуж

Фото: Максим Платонов (архив)

Олимпийская чемпионка из Казани Марта Мартьянова вышла замуж. Фото и видео со свадьбы она опубликовала в stories на своей странице в Instagram. Мужем казанской чемпионки-рапиристки стал тренер Евгений Ломтев.

Напомним, Мартьянова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио в составе сборной России по фехтованию. В финале казанская спортсменка получила травму, но продолжила участие, чем помогла команде не сняться с поединка досрочно.

В Кремле после победы назвали Мартьянову «девушкой-героем». Чуть позже президент России Владимир Путин подписал указ о награждении олимпийской чемпионки орденом Дружбы.



На этой неделе стало известно, что Мартьянова удостоена звания «Почетный гражданин Казани». Соответствующее решение принято депутатами Казгордумы на VIII сессии. Кандидатуру спортсменки на рассмотрение внес мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Татьяна Демина