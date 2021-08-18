В Татарстане суммарная задолженность по зарплате на 1 августа составила 48,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане суммарная задолженность по зарплате на 1 августа 2021 года составила 48,6 млн рублей. Она стала самой высокой в Приволжском федеральном округе, следует из данных Росстата.

На 2-м месте ПФО по размеру суммарной задолженности Башкирия — 45,9 млн рублей, на 3-м месте Саратовская область — 12,3 миллиона. В общей сложности в 14 регионах округа на 1 августа работодатели задолжали своим сотрудников 150 млн рублей.

В целом по России задолженность по зарплате составила 1 млрд 538 млн рублей. По сравнению с уровнем на 1 июля этого года она выросла на 26,6 миллиона (+1,8%).

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Из общей суммы не выплаченной на 1 августа зарплаты на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 579,8 млн рублей (37,7%), в прошлом году — 261,3 млн рублей (17,0%), в 2019-м и ранее — 696,9 млн рублей (45,3%).

В конце июня сообщалось, что в Казани 1 759 работников 39 местных предприятий ожидают выплаты долгов по зарплате на общую сумму 179 млн рублей. Власти города отмечают, что 64,7% задолженности приходится на экономически неактивные компании и предприятия-банкроты, в отношении которых введена процедура конкурсного производства.



Татьяна Демина