Новости общества

07:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

США направят $500 млн для помощи афганским беженцам

06:55, 17.08.2021
США направят $500 млн для помощи афганским беженцам
Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана. Об этом пишет RT.

Материальная помощь должна быть предоставлена для удовлетворения неотложных потребностей беженцев и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.

Байден понимал, что подвергнется критике за решение вывести американские войска из Афганистана, но настаивает на правильности данного шага. Об этом говорится в выступлении главы государства в Белом Доме.

Вчера генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также