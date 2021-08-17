США направят $500 млн для помощи афганским беженцам

Президент США Джо Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана. Об этом пишет RT.



Материальная помощь должна быть предоставлена для удовлетворения неотложных потребностей беженцев и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.

Байден понимал, что подвергнется критике за решение вывести американские войска из Афганистана, но настаивает на правильности данного шага. Об этом говорится в выступлении главы государства в Белом Доме.

Вчера генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

