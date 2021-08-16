Более 60 стран выступили с заявлением по ситуации в Афганистане
Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.
Страны, в числе которых — США, Канада, Япония, Великобритания и другие — призывают держать открытыми дороги, аэропорты, поддерживать спокойствие в Афганистане, передает «РИА Новости».
Вчера члены радикального движения «Талибан»* заняли Кабул, столицу Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку.
*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.
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