ООН призвала страны принимать беженцев из Афганистана
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их. «Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека», — заявил он.
Гутерриш обратил внимание, что международному сообществу необходимо объединиться, «чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций». Для этого государствам необходимо применить все доступные инструменты.
Глава ООН считает, что в Афганистане должно действовать инклюзивное правительство, «чтобы права человека в целом и женщин, в частности, уважались».
По словам генсека ООН, присутствие организации в Афганистане скорректируют в соответствии с требованиями безопасности, но оно все же сохранится, пишет ТАСС. Помощь жителям страны продолжат оказывать.
Напомним, 15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан Афганистана. В аэропорту Кабула приостановили все коммерческие рейсы, там началась давка жителей, желающих покинуть страну.
В российском МИД сегодня сообщили, что обстановка в Афганистане и его столице в целом стабилизируется. Талибы (движение запрещено в России как террористическое) «приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий».
*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.
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