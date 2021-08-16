ООН призвала страны принимать беженцев из Афганистана

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их. «Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека», — заявил он.

Гутерриш обратил внимание, что международному сообществу необходимо объединиться, «чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций». Для этого государствам необходимо применить все доступные инструменты.

Глава ООН считает, что в Афганистане должно действовать инклюзивное правительство, «чтобы права человека в целом и женщин, в частности, уважались».

По словам генсека ООН, присутствие организации в Афганистане скорректируют в соответствии с требованиями безопасности, но оно все же сохранится, пишет ТАСС. Помощь жителям страны продолжат оказывать.

Напомним, 15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан Афганистана. В аэропорту Кабула приостановили все коммерческие рейсы, там началась давка жителей, желающих покинуть страну.



В российском МИД сегодня сообщили, что обстановка в Афганистане и его столице в целом стабилизируется. Талибы (движение запрещено в России как террористическое) «приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий».



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина