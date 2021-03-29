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ВОЗ по итогам поездки в Ухань назвала предполагаемую причину появления коронавируса

10:21, 29.03.2021 1
ВОЗ по итогам поездки в Ухань назвала предполагаемую причину появления коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и китайские ученые в ходе исследовательских работ, проведенных в городе Ухань, пришли к выводу, что коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку.

Ученые пришли к выводу, что распространение COVID-19 вследствие его утечки из лаборатории маловероятно, пишет AP со ссылкой на черновик итогового доклада экспертной группы ВОЗ. Все остальные гипотезы, кроме этого, ученые предложили изучать дальше.

В исследовании говорится, что похожие вирусы выявлены у ящеров, а норки и кошки восприимчивы к коронавирусу, поэтому не исключено, что переносчиками COVID-19 могли стать именно они.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе глава группы исследователей ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что «наполнение документа закончено» и в ближайшие дни он будет опубликован для ознакомления общественности. Эксперт отметил, что работа над документом усложняется большим количеством данных, в том числе названий мест, которые необходимо выверить и тщательно перевести.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:09
    Слон не моська, хоть и в цирке. Взбесится- мало не покажется никому!
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