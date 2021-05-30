Британия объявила о наличии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них имеются доказательства искусственного происхождения коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

По их данным, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. После они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые ученые в Ухане проводили между 2002 и 2019 годом. Они выяснили, что исследователи, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.

Европейские ученые считают, что китайские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей.

На прошлой неделе республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии.

