Верховный суд РТ постановил вернуть осужденного из СИЗО Челябинска в Казань

Осужденный топ-менеджер «Росгосстраха» в Казани Ренат Хайруллин должен быть этапирован из Челябинской области назад в Татарстан. Такое постановление накануне вынес Верховный суд Татарстана после аргументов защиты, что ссылка за 900 километров до вступления приговора в силу нарушила право Хайруллина на защиту, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



На заседании апелляционной инстанции адвокаты просили вынести частное постановление в адрес ФСИН России, утверждая, что своеобразная борьба с перелимитом в татарстанских СИЗО обернулась срывом первого заседания по этому делу в Верховном суде РТ и невозможностью подготовки к защите. Так, новый адвокат Хайруллина даже не успела согласовать с ним позицию.

Напомним, в апреле Московский райсуд Казани приговорил бывшего замдиректора татарстанского филиала по партнерским продажам «Россгосстраха» Рената Хайруллина его к 4 годам колонии за мошенничество на 25,6 млн рублей с премиальными процентами брокеров-посредников за счет фальсификации их сделок по страхованию. Бывший топ-менеджер вину не признал и приговор оспорил. Так поступил и второй осужденный по этому делу — наказанный сроком в 4,5 года страховщик Ренат Шакиров.

2 июля Верховный суд РТ должен был приступить к рассмотрению их жалоб, но не смог — за неделю до этой даты по решению УФСИН Хайруллина решили отправить в Сибирь. Одновременно с ним из СИЗО Казани выслали Динара Зялялова, осужденного вместе со старшим братом — экс-начальником подразделения БОП МВД Татарстана. Залялова-младшего этапировали в СИЗО Ангарска (Иркутская область) — за 3 тысячи километров от Казани. Теперь должны вернуть назад, в одну из колоний поближе к дому: в минувшую пятницу ВС РТ утвердил приговор братьям, которые участвовали в заседании по видеоконференцсвязи.

В УФСИН по РТ считают, что этапирование осужденных до вступления их приговоров в силу проводится в соответствии с законодательством.