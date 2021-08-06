Верховный суд РТ узаконил посадку экс-начальника БОП МВД на 10 лет

Фото: "Реальное время" (архив)

Верховный суд Татарстана поправил приговор экс-начальнику подразделения БОП МВД по РТ Ильнару Залялову, однако итоговые сроки посадки, назначенные ему и его брату Динару, не изменились, передает журналист «Реального времени».

Суд применил положение редакции УК РФ, действовавшей в 2014 году, и в результате снизил с 10 до 3 лет срок дополнительного наказания полковнику полиции в отставке в виде запрета занимать руководящие должности в органах власти. В остальной части приговор был признан законным.

В суде братья настаивали на оправдании и вместе с адвокатами ссылались на искажение доказательств в решении суда первой инстанции. Они участвовали в заседании дистанционно — из камер в СИЗО Казани и СИЗО Ангарска (Иркутская область). Правда, качество звука в обоих оставляло желать лучшего.

Адвокат Марат Заляев в защиту отставного полковника МВД представил данные биллинга, которые, по версии защиты, подтверждают отсутствие телефонного общения между Заляловым-старшим и взяткодателем из «Тукаевских» Наилем Шайхутдиновым.

«В момент якобы проходившей передачи денег мой брат и Шамсутдинов (бывший офицер МЧС, получивший статус потерпевшего, — прим. ред.) находились друг от друга в нескольких десятках километров», — делился сведениями о биллинге абонентов Ильнар Залялов, настаивая на фальсификации по эпизоду с 25 миллионами.

Прокурор Лилия Цеханович и адвокат потерпевшего Гузель Тухватуллина просили в удовлетворении апелляционных жалоб отказать.

Напомним, в мае Кировский райсуд Казани приговорил старшего из братьев Заляловых к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 15,5 млн рублей за получение взятки 500 тысяч рублей и мошенничество с выкупом свободы для лидера «Тукаевских» за 25 млн рублей. Младший брат получил 6 лет со штрафом 550 тысяч за соучастие во втором преступлении.

Защитники намерены обжаловать приговор в кассационной инстанции.