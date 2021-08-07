Певица МакSим полностью пришла в себя

Певица МакSим находится в ясном сознании и «полностью пришла в себя», сообщили представители артистки.



«Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — приводит RT сообщение из официального аккаунта артистки.

На этой неделе певица пришла в сознание. PR-менеджер певицы сообщила, что МакSим «чувствует себя по-боевому» и настроена на выписку из больницы. Тогда МакSим уже общалась с родственниками по видеосвязи.

Фото: vk.com/maksimofficial

О госпитализации певицы стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

В конце июля директор певицы Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы начало улучшаться. «Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — заключила она.

Маргарита Головатенко