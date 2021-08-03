Предельный социальный налоговый вычет хотят увеличить до 360 тысяч рублей — много это или мало?

Законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч до 360 тысяч рублей внесли в Госдуму депутаты ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Документ был зарегистрирован сегодня в системе обеспечения законодательной деятельности.

— Предельная сумма социального налогового вычета в размере 120 тысяч рублей была установлена более 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялась, — говорится в пояснительной записке.

Также авторы законопроекта отмечают, что цены на лекарства ежегодно повышались в среднем на 10%, а стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза.

Социальные налоговые вычеты предоставляются с расходов на обучение, лечение (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение), формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации.

Фото: duma.gov.ru

Социальный налоговый вычет в 360 тысяч рублей — это:

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Алексей Нечаев