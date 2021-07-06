В Минтруда назвали минимальный размер оплаты труда в 2022 году

В России минимальный размер оплаты труда в следующем году составит 13 617 рублей. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда РФ, пишет ТАСС.

По сравнению с 2021 годом МРОТ увеличится на 6,4%. Повышение минимального размера оплаты труда с 2022 года коснется порядка 4,7 млн работников, говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда РФ, опубликованному на портале нормативно-правовых актов.

Фото: Максим Платонов (архив)

1 июля премьер-министр России подписал постановление, которым устанавливается величина прожиточного минимума на 2022 год. С 1 января следующего года величина прожиточного минимума в России на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособных граждан — 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, для детей — 11 952 рубля.



С 2021 года в России МРОТ рассчитывается по новой методике и составляет 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля. В связи с этим минимальная зарплата в стране впервые превысила прожиточный минимум.



Татьяна Леухина