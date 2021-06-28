Казанцы оценили идеальный отпуск в 138 тысяч рублей, но могут потратить лишь 37 тысяч

Жители Казани оценили сумму идеального отпуска на неделю в 138 тысяч рублей на человека, сообщает портал сервиса по поиску работы SuperJob.



Однако в среднем максимум, который могут потратить казанцы на недельный отдых — 37 тысяч рублей на человека. Сумма немногим больше средней по России — среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тысяч рублей на недельный отпуск, хотя оценивает идеальные выходные в 135 тысяч.

Среди населения городов-миллионников больше всего потратить на отпуск могут москвичи — 47 тысяч рублей на человека. На втором месте сразу три города: Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург (по 42 тысячи рублей). Третье место у Самары — 38 тысяч рублей, Казань занимает четвертое место.

Молодежь до 24 лет может позволить себе траты на отпуск в размере 33 тысяч рублей, респонденты старше 45 лет — 40 тысяч рублей на человека. Возможности зависят от дохода: 27 тысяч рублей могут потратить респонденты с зарплатой менее 30 тысяч рублей, 48 тысяч — имеющие уровень дохода от 80 тысяч рублей.

Отдыхать россияне предпочитают за рубежом — в Турции, Италии, Испании и Таиланде. Однако оценки бюджета отстают от ценников туристических путевок на зарубежных направлениях.

Фото: pixabay.com

Опрос проводился в 596 населенных пунктах во всех округах России с 19 мая по 21 июня 2021 года. Опрашивалось экономически активное население старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что принципиально не работают в отпуске только 4% россиян. 40% работающих россиян во время отпуска дистанционно участвуют в жизни компании и обсуждают дела, еще 37% отвечают на звонки и просматривают почту. 13% опрошенных отметили, что у них нет необходимости решения рабочих вопросов во время отдыха.

Маргарита Головатенко