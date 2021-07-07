Аналитики: в Казани Java-разработчик может получать до 170 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Аналитики выяснили, какие предложения работодателей в Казани самые привлекательные. Исследование провел онлайн-сервис SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Java-разработчику с опытом работы от 1 года готовы платить от 140 до 170 тыс. рублей. При этом предлагается гибкий график — иногда можно работать удаленно. Также работодатель предлагает увеличенный отпуск, корпоративное питание, корпоративный отдых и спорт.

Системный аналитик с опытом работы от 3 лет может получать зарплату от 120 до 150 тыс. рублей. Иногородние могут получить от работодателя место в общежитии квартирного типа.

От 100 тыс. рублей предлагают территориальному оптовому куратору. В рейтинг также вошла вакансия инженера строительного контроля с зарплатой от 100 тыс. рублей.

Россияне назвали размеры желаемой заработной платы в 2021 году. В среднем жители России были бы довольны зарплатой 131,6 тыс. рублей в месяц.

Алексей Нечаев