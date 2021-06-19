Россияне назвали размеры желаемой заработной платы в 2021 году

Россияне назвали размеры желаемой заработной платы в 2021 году. Исследование провел сервис по поиску работы «Работа.ру».

В среднем, жители России были бы довольны зарплатой 131,6 тыс. рублей в месяц. Желаемый заработок у мужчин выше, чем у женщин — 144,3 тыс. рублей в месяц и 107 тыс. рублей соответственно.

При этом уровень счастья у женщин в России выше, чем уровень счастья мужчин, пишет RT. По 14% мужчин и женщин оценили уровень счастья на пять баллов. 24% женщин оценили уровень счастья на четыре балла, мужчин в этой категории оказалось 18%.

Счастье на уровне трех баллов испытывают 33% женщин и 32% мужчин. 16% мужчин и 14% женщин оценили уровень счастья на двойку. Совсем несчастными считают себя 15% опрошенных женщин и 20% мужчин.



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Ольга Плешкова