Треть россиян не получили налоговый вычет за ипотеку

За последние пять лет треть россиян, купивших в ипотеку квартиру, не воспользовались правом на получение налогового вычета, сообщает «РИА Новости».



При покупке жилья им можно воспользоваться один раз в пределах лимита в два миллиона рублей. Вернуть можно 13% этой суммы в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Имеют право на выплаты граждане с официальной зарплатой, уплачивающие налог в 13%. Вернуть часть налогов можно только за три последних года.

41% опрошенных россиян откладывают этот вопрос, 8% считают, что это сложно, столько же опрошенных сообщили, что не знали о такой возможности. 12% признались, что не могут сделать этого, поскольку получают серую зарплату. 31% сообщили, что им еще не пришло время получать налоговый вычет.

Среди оформивших вычет 13% вернули максимальную сумму, 27% получали деньги в течение двух лет, 31% — в течение трех и 29% — в течение четырех лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Онлайн-опрос проводился среди жителей семи городов-миллионников России в возрасте 25—55 лет, приобретавших квартиру в ипотеку в течение пяти последних лет.

Маргарита Головатенко