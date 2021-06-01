Сколько финансовых пирамид и нелегальных кредиторов насчитал ЦБ в Татарстане

Какие есть финансовые пирамиды, помимо «Финико» и фонда Гафарова

Центробанк впервые выложил на всеобщее обозрение список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. В него вошли 1820 организаций. Реестр, как утверждает регулятор, будет пополняться.

В перечень вошли только компании, выявленные в этом году с помощью системы мониторинга Банка России и обращений граждан.

— Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями, — уверены в Центробанке.

В списке засветились и компании, связанные с Татарстаном, так и располагающиеся здесь. В число первых попадает «Финико» (FINIKO), о чьей деятельности подробно рассказывало «Реальное время». В декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 миллионов рублей. Лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера у «Финико» не было, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована. Как сообщили «Реальному времени» в Волго-Вятском ГУ Банка России, сайт FINIKO был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности — эти признаки также типичны для финансовых пирамид.

Другая, не менее известная компания и финансовая пирамида, по версии ЦБ, «Гафаров и партнеры» (Gafarov and Partners Ltd). В отношении основателей компании возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Силовики считают, что с октября 2019 года по май 2020-го набережночелнинский бизнесмен и создатель фонда Эрик Гафаров вместе с другими лицами «под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей». Сейчас Гафаров скрывается в Турции.

Фото: instagram.com/ericgafarov

Другими финансовыми пирамидами ЦБ назвал:

В Волго-Вятском ГУ Банка России сообщили, что последний кооператив обещает доход до 15% годовых, не являясь при этом финансовой организацией.

— Информация о собственных средствах и других дорогостоящих активах компании, которыми она могла бы отвечать по своим обязательствам, отсутствует. Фирма не проводит никаких финансовых операций, свидетельствующих о том, что она ведет инвестиционную деятельность, за счет которой может выплачивать высокие проценты пайщикам. Это может говорить о том, что доход выплачивается за счет привлечения все новых и новых вкладчиков — такой сценарий типичен для финансовых пирамид, — отметили в ЦБ.

Нелегальные кредиторы есть не только в Казани

Нелегальных кредиторов, как считает ЦБ, в Татарстане больше, чем пирамид, причем речь идет не только о казанских. Вот список:

Комментируя включение в черный список известных комиссионных магазинов «Победа», в Волго-Вятском ГУ Банка России заявили, что деньги людям выдают не после продажи переданных на комиссию товаров, как это должно быть, а сразу после оценки имущества, после возврата средств обязывают выплатить проценты.

— Другая характерная черта нелегальной деятельности — использование в рекламе комиссионных магазинов слова «ломбард», создающего иллюзию, что займы здесь выдаются на законных основаниях, — подчеркнули в регуляторе.



Дарья Пинегина