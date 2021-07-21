Участники Finiko в петиции потребовали привлечь ее создателей к уголовной ответственности

Участники Finiko, которую Центробанк признал финансовой пирамидой, создали петицию, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности главу компании — Кирилла Доронина. Петиция появилась на платформе Change.org и адресована в Генеральную прокуратуру, прокуратуру Татарстана, а еще президентам России и Татарстана.

Вкладчики Finiko потребовали привлечь создателей к ответственности соучредителей компании Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Участники требуют привлечь к ответственности также Дину Габдуллину и Ильгиза Шакирова, которые, по заявлению вкладчиков, «занимались вовлечением людей в пирамиды». Сказано, что список будет дополняться.



Требуется открыть уголовное делопроизводство, заблокировать счета и вернуть вкладчикам вложенные деньги.

Петицию на утро 21 июля подписали 580 участников.

На днях в МВД РТ появились первые заявления потерпевших от Finiko.

Маргарита Головатенко