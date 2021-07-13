В Казахстане признали «Финико» финансовой пирамидой

Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка признало финансовой пирамидой компанию «Финико». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алма-Аты.

Правоохранительные органы республики обнаружили подозрительную деятельность этой компании во время мониторинга соцсетей. «Финико» привлекала деньги вкладчиков, обещая ежемесячную прибыль в размере 150%.

Фото: finikoblog.ru

Сейчас прокуратура Казахстана инициировала мероприятия по установления причастных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 217 УК РК («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере»).



Ранее блогер Андрей Алистаров заявил, что основатель «Финико», которое ЦБ России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин получил турецкое гражданство. В качестве доказательства он приложил в своем ролике фото документов — внутреннего и заграничного паспорта — на имя Онура Намика. На фото документов можно узнать Доронина.



4 июня Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. А в декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико».



Татьяна Леухина