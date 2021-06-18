Россия восстановит полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня

Россия восстановит полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она рассказала, что инспекция российских экспертов установила, что масочный режим в Турции соблюдается. Контроль организован, маски и санитайзеры доступны, пишет RT.

Напомним, эксперты отправились в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране и принятия решения о возможности возобновления авиасообщения на этой неделе. В комиссию входили сотрудники Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, а также Ростуризма. Они оценивали проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В страну на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.



Татьяна Демина