За четыре дня россияне раскупили все дешевые туры в Турцию

За четыре дня россияне раскупили все дешевые туры в Турцию. Об этом рассказали представители туротрасли.

Сейчас для покупки доступны только более дорогие туры.

«Россияне раскупили все дешевые туры в Турцию. То есть не туры подорожали, а в первую очередь бронируется и выбирается все самое бюджетное. Как только самые дешевые предложения уходят из продажи, минимальные цены становятся выше», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу туроператора «Интурист».

По данным сервиса по бронированию туров Level.Travel, четыре дня назад самые доступные туры на двоих можно было купить за 27 тысяч рублей в трехзвездочный отель, за 33 тысячи — отель четыре звезды и 42 тысячи — в отель пять звезд. Сейчас минимальная стоимость аналогичных туров составляет 37 тысяч, 43 тысячи и 55 тысяч рублей соответственно.

В пятницу стало известно, что Россия восстановит авиасообщение в Турцию. Полеты возобновились сегодня, 22 июня. После этого российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции.

Ольга Плешкова