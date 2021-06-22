Россияне начали менять путевки с отечественных курортов на турецкие

Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.



По ее словам, долю таких запросов пока оценить сложно. Как сообщили в туроператоре «Интурист», это единичные случаи. Однако прошло слишком мало времени.

Перебронь с России на Турцию сделать сложно, и часто это удар по кошельку, поскольку туристу необходимо оплатить понесенные затраты, уточнил «РИА Новости» другой оператор.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Росавиации сообщили, что с открытием авиасообщения между Россией и Турцией авиакомпании смогут осуществлять рейсы из 32 российских городов при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей. В числе городов, из которых разрешен вылет, есть столица Татарстана. Однако сегодня первые авиарейсы из Казани в Турцию задержали.

Маргарита Головатенко